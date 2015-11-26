Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео HELLOWEEN 55
*ELTON JOHN заявил, что «кое-что» сделал с METALLICA 42
*BLAZE BAYLEY: «Было бы забавно провести концерт IRON MAIDEN ... 32
*Новое видео BODOM AFTER MIDNIGHT 29
*Вокалистка EVANESCENCE: «Из нас хотели сделать LINKIN PARK с... 28
[= ||| все новости группы



*

Hellryder

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео HELLRYDER



*
zoom
*
* *
Группа HELLRYDER, в состав которой входят Chris Boltendahl и Axel Ritt из GRAVE DIGGER, а также Timmi Breideband (Gregorian, ex-Bonfire, ex-Freedom Call) и Steven Wussow (Orden Ogan, ex-Domain, ex-Xandria), выпустит дебютную работу, получившую название "The Devil Is A Gambler", 28 мая на ROAR! Rock Of Angels Records. Она будет доступна в следующих вариантах:

-Digipak CD
-Limited digipak CD & T-Shirt Bundle
-Black Vinyl (LTD. 150) incl. signed A3 poster
-Transp. Yellow Vinyl (LTD. 150) incl. autograph card
-Orange/Red Splatter Vinyl (LTD. 200) incl. autograph card
-Digital streaming/download

Трек-лист:

“Hellryder”
“Sacrifice In Paradise”
“Night Rider”
“The Devil Is A Gambler”
“Jekyll & Hyde”
“Faceless Jesus”
“Chainsaw Lilly”
“I Die For You”
“Bad Attitude”
“Passion Maker”
“Harder Faster Louder”
“I Don’t Wanna Die” (Bonus Track)

Видео на “Hellryder” доступно ниже.

HELLRYDER Feat. GRAVE DIGGER, ORDEN OGAN Members Debut Self-Titled Single



Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 407

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом