Трейлер нового альбома HELLRYDER



Группа HELLRYDER, в состав которой входят Chris Boltendahl и Axel Ritt из GRAVE DIGGER, а также Timmi Breideband (Gregorian, ex-Bonfire, ex-Freedom Call) и Steven Wussow (Orden Ogan, ex-Domain, ex-Xandria), выпустит дебютную работу, получившую название "The Devil Is A Gambler", 28 мая на ROAR! Rock Of Angels Records. Она будет доступна в следующих вариантах:



-Digipak CD

-Limited digipak CD & T-Shirt Bundle

-Black Vinyl (LTD. 150) incl. signed A3 poster

-Transp. Yellow Vinyl (LTD. 150) incl. autograph card

-Orange/Red Splatter Vinyl (LTD. 200) incl. autograph card

-Digital streaming/download



Трек-лист:



“Hellryder”

“Sacrifice In Paradise”

“Night Rider”

“The Devil Is A Gambler”

“Jekyll & Hyde”

“Faceless Jesus”

“Chainsaw Lilly”

“I Die For You”

“Bad Attitude”

“Passion Maker”

“Harder Faster Louder”

“I Don’t Wanna Die” (Bonus Track)



Трейлер доступен ниже.







