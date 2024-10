сегодня



Новое видео SEVENTH CRYSTAL



"Blinded By The Light", новое видео группы SEVENTH CRYSTAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Entity, выходящего восьмого ноября на Frontiers Music Srl:



"Oathbreaker"

"Thirteen To One"

"404"

"Path Of The Absurd"

"Architects Of Light"

"Interlude"

"Blinded By The Light"

"Siren Song"

"Versus"

"Mayflower"

"Push Comes To Shove"

"A Place Called Home"

"Song Of The Brave"











