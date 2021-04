сегодня



Новый ЕР FAMOUS UNDERGROUND выйдет летом



FAMOUS UNDERGROUND сообщили о том, что в июне этого года выпустят новый ЕР с пятью треками, а первый сингл из него, 'The Dark One Of Two', будет доступен уже в мае.







