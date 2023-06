7 июн 2023



Гитарист FAMOUS UNDERGROUND нашел лейбл



Гитарист FAMOUS UNDERGROUND Darren Michael Boyd заключил соглашение с лейблом Sliptrick Records, на котором в июле состоится релиз нового ЕР "The G-String Murders".



Трек-лист:



"Hide And Shriek"

"Darkling"

"Racing For Pinks"

"The G-String Murders"







