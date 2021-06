сегодня



Видео с текстом от FAMOUS UNDERGROUND



FAMOUS UNDERGROUND опубликовали официальное видео с текстом на песню “The Dark One Of Two”, первый сингл из нового ЕР "In My Reflection".



Трек-лист:



"The Dark One Of Two"

"Corrupted"

"Until The End"

"Ultra Mega"

"Like An Animal"







