Гитарист FAMOUS UNDERGROUND выпустил альбом



Гитарист FAMOUS UNDERGROUND Darren Michael Boyd выпустил новый инструментальный альбом "Last Seen In Canada".



Трек-лист:



"There Goes the World"

"Spider Jewel"

"Melting Beneath the Moon"

"Premature Ectoplasm"

"Last Seen In Canada"

"Amphibian Rhapsody"

"Library of Lost Melodies"

"Solitary Green Witch"

"1692-1962"

"End Credits"







