сегодня



Гитарист FAMOUS UNDERGROUND представил новое видео



Гитарист FAMOUS UNDERGROUND Darren Michael Boyd представил видео на "Night Of The Neurotoxins". Этот трек вошёл в альбом "Wonders Of The Invisible World", выпущенный в прошлом году.



Трек-лист:



"Wonders of the Invisible World"

"Earth Pads"

"Night of the Neurotoxins"

"Making a Homunculus"

"Disciplinary Measures"

"Ghost Notes"

"Ice Storm"

"Slithering"

"Arachnochakra"

"The Law of Three"







+0 -0



просмотров: 77