7 май 2021



Новое видео BIG CITY



"Testify", новое видео группы BIG CITY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Testify X, выходящего 16 июля на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"The Rush"

"Dark Rider"

"Testify"

"I Will Fall"

"Running Away"

"Conception"

"Winds Of The Road"

"Heart's Like A Lion"

"Graveyard Love"

"How Dark Does It Get"







