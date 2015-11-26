Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JASON NEWSTED не жалеет, что ушёл из METALLICA 104
*UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN вновь вмес... 26
*Фильм-биография KISS выйдет на Netflix 23
*Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт... 22
*ALICE COOPER: «IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРн... 16
[= ||| все новости группы



*

Big City

*
Страна
NorwayНорвегия
Стиль
-
| - |

|||| 7 май 2021

Новое видео BIG CITY



*
zoom
*
* *
"Testify", новое видео группы BIG CITY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Testify X, выходящего 16 июля на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

"The Rush"
"Dark Rider"
"Testify"
"I Will Fall"
"Running Away"
"Conception"
"Winds Of The Road"
"Heart's Like A Lion"
"Graveyard Love"
"How Dark Does It Get"

BIG CITY To Release Testify X Album In July; "Testify" Music Video Streaming



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 114

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом