Видео с текстом от BIG CITY



"Diamond In The Rough", официальное видео с текстом от группы BIG CITY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sunwind Sails", выходящего 20 января на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"I'm Somebody"

"Sons Of Desire"

"Human Mind"

"Collin's Looking For A Hideout"

"Diamond In The Rough"

"Now"

"After The Raid"

"Sunwind Sails"

"Silver Line"

"Sparks Of Eternity"







