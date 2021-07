сегодня



Новая песня BIG CITY



"Heart's Like A Lion", новая песня группы BIG CITY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Testify X", выход которого состоялся 16 июля.



Трек-лист:



"The Rush"

"Dark Rider"

"Testify"

"I Will Fall"

"Running Away"

"Conception"

"Winds Of The Road"

"Heart's Like A Lion"

"Graveyard Love"

"How Dark Does It Get"







+0 -0



просмотров: 232