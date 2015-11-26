|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новая песня BIG CITY
"Heart's Like A Lion", новая песня группы BIG CITY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Testify X", выход которого состоялся 16 июля.
Трек-лист:
"The Rush"
"Dark Rider"
"Testify"
"I Will Fall"
"Running Away"
"Conception"
"Winds Of The Road"
"Heart's Like A Lion"
"Graveyard Love"
"How Dark Does It Get"
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).