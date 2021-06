25 июн 2021



Новая песня BIG CITY



"The Rush", новая песня группы BIG CITY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Testify X, выход которого запланирован на 16 июля.



Трек-лист:



"The Rush"

"Dark Rider"

"Testify"

"I Will Fall"

"Running Away"

"Conception"

"Winds Of The Road"

"Heart's Like A Lion"

"Graveyard Love"

"How Dark Does It Get"







+0 -0



просмотров: 125