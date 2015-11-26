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Big City

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Страна
NorwayНорвегия
Стиль
-
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|||| 25 июн 2021

Новая песня BIG CITY



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"The Rush", новая песня группы BIG CITY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Testify X, выход которого запланирован на 16 июля.

Трек-лист:

"The Rush"
"Dark Rider"
"Testify"
"I Will Fall"
"Running Away"
"Conception"
"Winds Of The Road"
"Heart's Like A Lion"
"Graveyard Love"
"How Dark Does It Get"

BIG CITY Streaming New Song "The Rush"



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