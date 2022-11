2 ноя 2022



Новое видео BIG CITY



"I'm Somebody", новое видео группы BIG CITY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Sunwind Sails, выходящего 20 января на Frontiers Music Srl:



"I'm Somebody"

"Sons Of Desire"

"Human Mind"

"Collin's Looking For A Hideout"

"Diamond In The Rough"

"Now"

"After The Raid"

"Sunwind Sails"

"Silver Line"

"Sparks Of Eternity"







просмотров: 136