Новое видео CALIBAN



"Nichts ist für immer", новое видео CALIBAN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Zeitgeister”, выход которого состоялся четырнадцатого мая на Century Media Records в следующих вариантах:



- Ltd. CD Digipak

- black LP+CD

- 300x glow in the dark LP+CD via CM Distro Wholesale and cmdistro.de

- 200x transp. coke bottle green LP+CD via Impericon

- 200x deep blood red LP+CD via EMP

- Digital Album

- USA only: 500x olive green LP+CD



Трек-лист:



1. Zeitgeister 01:18

2. Trauma 03:19

3. Herz 03:29

4. Ausbruch nach Innen 05:01

5. Feuer, zieh' mit mir 03:44

6. Nichts ist für immer 03:46

7. Intoleranz 03:42

8. Mein Inferno 03:40

9. nICHts 04:06 http://calibanmetal.com







