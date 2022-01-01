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*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 27
*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 19
*MOONSPELL отменили британский тур 14
*Новое видео STRATOVARIUS 10
*Лидер FEAR FACTORY: «Мы теперь можем играть всё!» 9
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Caliban

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22 ноя 2022 : 		 Демонстрационное видео от CALIBAN

15 июн 2022 : 		 Новое видео CALIBAN

22 апр 2022 : 		 Новое видео CALIBAN

25 мар 2022 : 		 Вокалист HEAVEN SHALL BURN в новом видео CALIBAN

18 фев 2022 : 		 Новое видео CALIBAN

25 янв 2022 : 		 Новое видео CALIBAN

17 май 2021 : 		 Новое видео CALIBAN

17 апр 2021 : 		 Новое видео CALIBAN

19 мар 2021 : 		 Новое видео CALIBAN

11 фев 2021 : 		 Новый альбом CALIBAN выйдет весной

25 мар 2018 : 		 Новое видео CALIBAN

5 мар 2018 : 		 Новое видео CALIBAN

9 фев 2018 : 		 Новое видео CALIBAN

10 апр 2017 : 		 Новое видео CALIBAN

11 мар 2016 : 		 Видео с текстом от CALIBAN

27 фев 2016 : 		 Новое видео CALIBAN

8 янв 2016 : 		 Новый альбом CALIBAN выйдет в марте

19 дек 2014 : 		 Видео с текстом от CALIBAN

28 янв 2014 : 		 Видео с текстом от CALIBAN

25 янв 2014 : 		 Превью DVD к новому альбому CALIBAN

8 янв 2014 : 		 Новое видео CALIBAN

24 дек 2013 : 		 Видео с текстом от CALIBAN

13 дек 2013 : 		 Новая песня CALIBAN

8 ноя 2013 : 		 Обложка нового альбома CALIBAN

6 окт 2013 : 		 Новый альбом CALIBAN выйдет в январе

8 окт 2012 : 		 Новое видео CALIBAN
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|||| сегодня

Демонстрационное видео от CALIBAN



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CALIBAN опубликовали видео, в котором демонстрируется исполнение песен "Dystopia" и "VirUs", вошедших в альбом Dystopia.

CALIBAN Share Guitar Playthrough Videos For "Dystopia" And "VirUs"




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