сегодня



Новое видео CALIBAN



"Darkness I Became", новое видео CALIBAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dystopia".



Трек-лист:



"Dystopia" (feat. Christoph Wieczorek)

"Ascent of the Blessed"

"VirUS" (feat. Marcus Bischoff)

"Phantom Pain"

"Alien"

"sWords"

"Darkness I Became"

"Dragon" (feat. Jonny Davy)

"Hibernate"

"mOther"

"The World Breaks Everyone"

"D I V I D E D"







+0 -0



просмотров: 65