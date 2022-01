сегодня



“Ascent Of The Blessed”, новое видео группы CALIBAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dystopia", выходящего в этом году. Продюсерами материала выступили Benjamin Richter (Moonspell, Emil Bulls) и гитарист Marc Görtz, а сопродюсером — Callan Orr (Dream On, Dreamer).







