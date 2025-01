28 янв 2025



Новое видео CALIBAN



Back From Hell [feat. Jonny McBee of The Browning], новое видео CALIBAN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Back From Hell, релиз которого намечен на 25 апреля на Century Media Records:



01. Resurgence

02. Guilt Trip [feat. Mental Cruelty]

03. I Was A Happy Kid Once

04. Back From Hell [feat. Jonny McBee of The Browning]

05. Insomnia

06. Dear Suffering [feat. Joe Bad of Fit For An Autopsy]

07. Alte Seele

08. Overdrive

09. Infection

10. Glass Cage

11. Solace In Suffer

12. Till Death Do Us Part

13. Echoes http://calibanmetal.com







+0 -0



просмотров: 99