Видео с текстом от NIGHTRAGE



"Deadliest Sin", официальное видео с текстом от группы NIGHTRAGE, доступно для ниже. Эта песня взята из альбома Remains Of A Dead World , выпущенного 31 мая на Despotz Records:



"Euphoria Within Chaos"

"Persevere Through Adversity"

"Nocturnal Thorns"

"A Throne Of Melancholy"

"Dark Light"

"Echoes Of Broken Words"

"Deadliest Sin"

"Pierce The Soul"

"Obey The Hand"

"Remains Of A Dead World"







