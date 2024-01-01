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Новости
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 50
*Умер Пол Ди'Анно 35
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 21
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
*DREAM THEATER отыграли первое за 14 лет шоу с Mike'ом 19
*Сборник кавер-версий IRON MAIDEN от THOMAS ZWIJSEN 14
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я и на смертном одре буду наяривать ... 13
*GOJIRA 8 месяцев держали в тайне факт выступления на открыти... 13
*Вокалист METALLICA: «Мы не собираемся быть группой, играющей... 13
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*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 50
*Умер Пол Ди'Анно 35
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 21
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
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The Rasmus

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25 окт 2024 : 		 Видео с текстом от THE RASMUS

28 сен 2022 : 		 Новое видео THE RASMUS

10 июн 2022 : 		 Новое видео THE RASMUS

17 янв 2022 : 		 Новое видео THE RASMUS

13 янв 2022 : 		 THE RASMUS обновили состав и хотят на Евровидение

7 сен 2021 : 		 Новая песня THE RASMUS + APOCALYPTICA

17 июн 2021 : 		 Кавер-версии METALLICA и SLAYER от вокалиста THE RASMUS

14 май 2021 : 		 Видео с текстом от THE RASMUS

15 сен 2018 : 		 Новое видео THE RASMUS

29 янв 2018 : 		 Новое видео THE RASMUS

3 дек 2017 : 		 Новое видео THE RASMUS

27 сен 2017 : 		 Новое видео THE RASMUS

29 авг 2017 : 		 Видео с текстом от THE RASMUS

10 май 2017 : 		 Новое видео THE RASMUS

1 апр 2017 : 		 Видео с текстом от THE RASMUS

15 мар 2017 : 		 Новый сингл THE RASMUS выйдет весной

26 мар 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE RASMUS

27 фев 2012 : 		 Новая песня THE RASMUS

29 ноя 2009 : 		 Anette Olzon и THE RASMUS на финском TV

23 окт 2009 : 		 Новое видео THE RASMUS

18 окт 2009 : 		 Вокалистка NIGHTWISH на новом сингле THE RASMUS

1 окт 2008 : 		 Фронтмэн THE RASMUS спел дуэтом с вокалисткой NIGHTWISH

15 мар 2008 : 		 Вокалистка NIGHTWISH споёт на новом альбоме THE RASMUS

5 авг 2005 : 		 THE RASMUS - премьера нового сингла
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|||| сегодня

Видео с текстом от THE RASMUS



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THE RASMUS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Rest In Pieces"




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