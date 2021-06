сегодня



Новый релиз NEW FOUND GLORY выйдет осенью



NEW FOUND GLORY выпустят делюкс-версию "Forever And Ever x Infinity...And Beyond!!!" третьего сентября, в которую войдет шесть новых треков, записанных во время пандемии.



Трек-лист:



01. Shook By Your Shaved Head



02. Greatest Of All Time



03. Double Chin For The Win



04. Nothing To Say



05. Stay Awhile



06. Himalaya



07. Same Side Sitters



08. Like I Never Existed



09. More And More



10. Do You Want To Settle Down?



11. The Way You Deserve



12. Trophy



13. Scarier Than Jason Voorhees At A Campfire



14. Birthday Song But Not Really



15. Slipping Away



16. Backseat



17. The Devil Has Many Faces



18. The Last Red-Eye



19. Ferris Wheel



20. Puzzles



21. The New Abnormal













