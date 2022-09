сегодня



Гитарист NEW FOUND GLORY — о состоянии здоровья



Гитарист NEW FOUND GLORY Chad Gilbert поделился новостями о здоровье:



«Очередной неожиданный поворот событий. В понедельник я должен был начать облучение небольшого количества феохромоцитомы, оставшейся в моём позвонке Т-12! За несколько дней до этого у меня начались сильнейшие боли в бедре! Мучительные. Настолько сильные, что из-за боли я не мог сидеть дольше 10 минут или спать дольше 2 часов за раз. Я стоял всю ночь в течение нескольких дней. Ужасно. Приходилось смотреть телевизор стоя. Поэтому во вторник я пошёл в больницу и сделал МРТ бедра!



Хорошие новости: бедро в порядке. Плохие новости: опухоль в моем позвоночнике снова начала расти в неправильном направлении и очень быстро стала агрессивной. Так что вчера к полудню я снова был на операционном столе! На этот раз операция длилась 6 часов, и мне удалили остаток позвонка Т-12! Теперь у меня есть искусственный позвонок!



Хорошие новости — мы вырезали всю опухоль! Этому ублюдку досталось по полной! Так что рака в моём позвоночнике больше нет! Мы всё ещё будем облучать его лёгкими лучами, чтобы быть осторожными в отношении микроскопических незаметных образований. Но эта битва выиграна. Опухоли больше нет. И я продолжаю превращаться в Робочада. #pheochromocytoma @pheopara».





