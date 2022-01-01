Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
*Новое видео IN FLAMES 15
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
*TOMMY LEE на OnlyFans 13
*Новое видео OZZY OSBOURNE 13
*Умер гитарист SOILWORK 11
*Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения» 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
*Новое видео IN FLAMES 15
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
[= ||| все новости группы



*

New Found Glory

*
| - |

|||| сегодня

Гитарист NEW FOUND GLORY — о состоянии здоровья



zoom
Гитарист NEW FOUND GLORY Chad Gilbert поделился новостями о здоровье:

«Очередной неожиданный поворот событий. В понедельник я должен был начать облучение небольшого количества феохромоцитомы, оставшейся в моём позвонке Т-12! За несколько дней до этого у меня начались сильнейшие боли в бедре! Мучительные. Настолько сильные, что из-за боли я не мог сидеть дольше 10 минут или спать дольше 2 часов за раз. Я стоял всю ночь в течение нескольких дней. Ужасно. Приходилось смотреть телевизор стоя. Поэтому во вторник я пошёл в больницу и сделал МРТ бедра!

Хорошие новости: бедро в порядке. Плохие новости: опухоль в моем позвоночнике снова начала расти в неправильном направлении и очень быстро стала агрессивной. Так что вчера к полудню я снова был на операционном столе! На этот раз операция длилась 6 часов, и мне удалили остаток позвонка Т-12! Теперь у меня есть искусственный позвонок!

Хорошие новости — мы вырезали всю опухоль! Этому ублюдку досталось по полной! Так что рака в моём позвоночнике больше нет! Мы всё ещё будем облучать его лёгкими лучами, чтобы быть осторожными в отношении микроскопических незаметных образований. Но эта битва выиграна. Опухоли больше нет. И я продолжаю превращаться в Робочада. #pheochromocytoma @pheopara».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 135

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом