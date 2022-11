13 ноя 2022



Новый релиз NEW FOUND GLORY выйдет зимой



NEW FOUND GLORY объявили о планах выпуска акустического альбома "Make The Most Of It", который будет доступен на Revelation Records начиная с 20 января. В релиз войдут семь новых композиций и семь треков, наиболее любимых поклонниками.



Трек-лист:



01. Dream Born Again

02. Mouth To Mouth

03. Get Me Home

04. Watch The Lilies Grow

05. More Than Enough

06. Kiss The Floor

07. Bloom

08. Understatement

09. All Downhill From Here

10. Dressed To Kill

11. The Story So Far

12. Failures Not Flattering

13. My Friends Over You

14. Hit Or Miss







