Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 43
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 26
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 22
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 16
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 14
*MICHAEL SWEET одобряет выбор кандидатов в PANTERA 2023 13
*Поскрёбыш TOMMY LEE 12
*Лидер ANTHRAX обещает агрессивное звучание 12
*DAVID ELLEFSON — о туре с бывшими участниками MEGADETH: «Это... 11
*Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 43
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 26
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 22
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 16
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 14
[= ||| все новости группы



*

New Found Glory

*
| - |

|||| сегодня

У гитариста NEW FOUND GLORY нашли новую опухоль



zoom
У гитариста NEW FOUND GLORY нашли новую опухоль в позвоночнике. Он опубликовал следующее сообщение:

«Дорогие друзья! Во время тура у меня очень сильно болела спина (что может произойти из-за прыжков с тяжёлой гитарой). Я прилетел домой пораньше, чтобы сделать МРТ. К сожалению, мы обнаружили новую опухоль феохромоцитомы в 12-м позвонке моего позвоночника, которая сильно защемляет нерв. Завтра меня прооперируют, чтобы удалить почти всю опухоль, а потом облучат то, что осталось. Страшная штука, но всё дело в маленьких победах.

Каждый день мы развлекаемся в больнице и чувствуем, что нам повезло со многими вещами и с тем, что Бог вовремя всё это устроил. Если бы я не поехал в турне и не спровоцировал воспаление опухоли, я бы не узнал о ней раньше времени! Затем любовь и поддержка моей группы привели меня домой, чтобы я прошёл сканирование. Если боль заставляет меня отказаться от выступления, это плохо. Мы также обнаружили, что у меня есть несколько крошечных узелков в лёгких, но моя замечательная команда уверена, что это преодолимо и находится на ранней стадии по сравнению с тем, что было в прошлый раз. На этот раз мои жизненные показатели и сердце в полном порядке. Благодаря современным удивительным технологиям я могу пройти длительный курс лечения, который будет держать всё это в узде. Как будто живешь с болезнью, но она не угрожает жизни. Мне больше не нужно гадать, вернётся ли болезнь, и я могу просто расслабиться.

Поэтому я прошу всех молиться, надеяться, скрещивать пальцы или делать то, что вы делаете в такие моменты для тех, кто вам дорог. За моего непоколебимого ангела, жену @lisacimorelli и нашу прекрасную мечту о ребёнке, Лили Гилберт. Надеюсь вернуться домой в пятницу или субботу!

Хочу сказать всем, кто борется с тяжёлыми проблемами со здоровьем и болезнями: я с вами. Делайте всё возможное, чтобы извлечь из этого максимум пользы, и старайтесь не тратить слишком много времени на страх. Обрабатывайте свои эмоции, но время для каждого никогда не определено, с хорошим здоровьем или без него. Мы все одинаковы. Старайтесь любить и влиять на то, где вы находитесь и что вас окружает, и ищите глубину в людях, которые вас окружают. Поймите, как невероятно, что все эти люди прошли свой собственный путь и теперь по какой-то причине связаны с вами. От врачей и медсестёр до человека, убирающего вашу больничную палату, — история каждого из них имеет большое значение.

Огромная любовь ко всем, кто находится рядом! Не могу дождаться возвращения. До скорой встречи!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 221

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом