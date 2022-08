сегодня



У гитариста NEW FOUND GLORY нашли новую опухоль



У гитариста NEW FOUND GLORY нашли новую опухоль в позвоночнике. Он опубликовал следующее сообщение:



«Дорогие друзья! Во время тура у меня очень сильно болела спина (что может произойти из-за прыжков с тяжёлой гитарой). Я прилетел домой пораньше, чтобы сделать МРТ. К сожалению, мы обнаружили новую опухоль феохромоцитомы в 12-м позвонке моего позвоночника, которая сильно защемляет нерв. Завтра меня прооперируют, чтобы удалить почти всю опухоль, а потом облучат то, что осталось. Страшная штука, но всё дело в маленьких победах.



Каждый день мы развлекаемся в больнице и чувствуем, что нам повезло со многими вещами и с тем, что Бог вовремя всё это устроил. Если бы я не поехал в турне и не спровоцировал воспаление опухоли, я бы не узнал о ней раньше времени! Затем любовь и поддержка моей группы привели меня домой, чтобы я прошёл сканирование. Если боль заставляет меня отказаться от выступления, это плохо. Мы также обнаружили, что у меня есть несколько крошечных узелков в лёгких, но моя замечательная команда уверена, что это преодолимо и находится на ранней стадии по сравнению с тем, что было в прошлый раз. На этот раз мои жизненные показатели и сердце в полном порядке. Благодаря современным удивительным технологиям я могу пройти длительный курс лечения, который будет держать всё это в узде. Как будто живешь с болезнью, но она не угрожает жизни. Мне больше не нужно гадать, вернётся ли болезнь, и я могу просто расслабиться.



Поэтому я прошу всех молиться, надеяться, скрещивать пальцы или делать то, что вы делаете в такие моменты для тех, кто вам дорог. За моего непоколебимого ангела, жену @lisacimorelli и нашу прекрасную мечту о ребёнке, Лили Гилберт. Надеюсь вернуться домой в пятницу или субботу!



Хочу сказать всем, кто борется с тяжёлыми проблемами со здоровьем и болезнями: я с вами. Делайте всё возможное, чтобы извлечь из этого максимум пользы, и старайтесь не тратить слишком много времени на страх. Обрабатывайте свои эмоции, но время для каждого никогда не определено, с хорошим здоровьем или без него. Мы все одинаковы. Старайтесь любить и влиять на то, где вы находитесь и что вас окружает, и ищите глубину в людях, которые вас окружают. Поймите, как невероятно, что все эти люди прошли свой собственный путь и теперь по какой-то причине связаны с вами. От врачей и медсестёр до человека, убирающего вашу больничную палату, — история каждого из них имеет большое значение.



Огромная любовь ко всем, кто находится рядом! Не могу дождаться возвращения. До скорой встречи!»





