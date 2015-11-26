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Гитарист NEW FOUND GLORY избавился от рака



Гитарист NEW FOUND GLORY Chad Gilbert опубликовал следующее сообщение:



«Половина печени, жёлчный пузырь и один надпочечник спустя я официально освободился от рака. Все мои анализы и сканирования оказались чистыми! Я знаю, что есть шанс, что рак вернётся позже, но я чувствую себя так хорошо, зная, что то, что было во мне, ушло, и если оно когда-нибудь вернётся, мы сможем узнать его с самого начала. Но давайте не будем об этом волноваться.



Мне так повезло, что я всё ещё жив, я очень рад, что у меня была суперкоманда, которая помогла мне. Мои эндокринолог, хирург и онколог объединились и справились с моей феохромоцитомой быстрее и эффективнее, чем Мстители смогли победить Таноса в "Войне бесконечности". Люблю их и вечно благодарен. И ещё раз огромное спасибо моей жене за то, что она была стойкой, храброй и спасла меня. За то, что помогла мне пройти через всё это и оставалась рядом со мной, одновременно заботясь о нашей малышке Лили дома. Всей моей семье медсестёр отделения интенсивной терапии, с которыми я прожил 2 недели и которые должны были проверять меня каждый час, чтобы я был в порядке. Спасибо, спасибо!!! Всем поклонникам, которые писали мне самые приятные сообщения, когда вы узнали, что случилось. Вы и так делаете достаточно как фанаты, но это было потрясающе и помогло мне почувствовать себя любимым. Этот случай навсегда изменил меня.



2022 год будет потрясающим!!! Скоро мы будем зажигать перед вами. Благослови вас Бог!»







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