Новое видео FRACTAL UNIVERSE



"Interfering Spherical Scenes", новое видео группы FRACTAL UNIVERSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Impassable Horizon".



Трек-лист:



"Autopoiesis"

"A Clockwork Expectation"

"Interfering Spherical Scenes"

"Symmetrical Masquerade"

"Falls Of The Earth"

"Withering Snowdrops"

"Black Sails Of Melancholia"

"A Cosmological Arch"

"Epitaph"

"Godless Machinists"

"Flashes Of Potentialities" (Unplugged)







