Обучающее видео от FRACTAL UNIVERSE

FRACTAL UNIVERSE опубликовали обучающее видео на "A Clockwork Expectation". Этот трек будет включен в альбом The Impassable Horizon, релиз которого намечен на 25 июня на Metal Blade Records.
Трек-лист:
"Autopoiesis"
"A Clockwork Expectation"
"Interfering Spherical Scenes"
"Symmetrical Masquerade"
"Falls Of The Earth"
"Withering Snowdrops"
"Black Sails Of Melancholia"
"A Cosmological Arch"
"Epitaph"
"Godless Machinists"
"Flashes Of Potentialities" (Unplugged)
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