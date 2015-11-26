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Fractal Universe

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4 май 2021 : 		 Обучающее видео от FRACTAL UNIVERSE

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12 дек 2018 : 		 Новый альбом FRACTAL UNIVERSE выйдет весной

2 фев 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома FRACTAL UNIVERSE
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|||| 4 май 2021

Обучающее видео от FRACTAL UNIVERSE



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FRACTAL UNIVERSE опубликовали обучающее видео на "A Clockwork Expectation". Этот трек будет включен в альбом The Impassable Horizon, релиз которого намечен на 25 июня на Metal Blade Records.

Трек-лист:

"Autopoiesis"
"A Clockwork Expectation"
"Interfering Spherical Scenes"
"Symmetrical Masquerade"
"Falls Of The Earth"
"Withering Snowdrops"
"Black Sails Of Melancholia"
"A Cosmological Arch"
"Epitaph"
"Godless Machinists"
"Flashes Of Potentialities" (Unplugged)

FRACTAL UNIVERSE Release Guitar, Vocals, & Sax Playthrough Video For "A Clockwork Expectation"



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