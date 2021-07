сегодня



Обучающее видео от FRACTAL UNIVERSE



FRACTAL UNIVERSE опубликовали обучающее видео на "Interfering Spherical Scenes". Этот трек вошёл в альбом "The Impassable Horizon", релиз которого состоялся 25 июня на Metal Blade Records.



Трек-лист:



"Autopoiesis"

"A Clockwork Expectation"

"Interfering Spherical Scenes"

"Symmetrical Masquerade"

"Falls Of The Earth"

"Withering Snowdrops"

"Black Sails Of Melancholia"

"A Cosmological Arch"

"Epitaph"

"Godless Machinists"

"Flashes Of Potentialities" (Unplugged)







