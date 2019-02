сегодня



Новое видео FRACTAL UNIVERSE



"Oneiric Realisations", новое видео группы FRACTAL UNIVERSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rhizomes Of Insanity", выходящего 19 апреля на Metal Blade Records. Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- jewelcase-CD

- ltd. digipak-CD w/ bonus track (EU exclusive)

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- light yellow vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- yellow / white splatter vinyl (EU exclusive - limited to 120 copies)

- orange / red marbled vinyl (US exclusive - limited to 150 copies)

* exclusive bundles with shirts, plus digital options are also available!



Трек-лист:



"Oneiric Realisations"

"Flashes Of Potentialities"

"Rising Oblivion"

"A Reality To Foreclose"

"Masterpiece's Parallelism"

"Parabola Of Silence"

"Madness' Arabesques"

"Architectural Aberrations"

"Fundamental Dividing Principle"

"Chiasmus Of The Damned"

"Collective Engram" - Unplugged (Bonus Track)















