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Scott Weiland

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1 июл 2021 : 		 В работе байопик о Скотте Уайланде

15 сен 2017 : 		 Дети Скотта Вэйленда подали иск

2 мар 2016 : 		 Выходит книга о Скотте Вэйленде

3 фев 2016 : 		 Бывшая жена Скотта Вэйленда пыталась забрать гитару

25 янв 2016 : 		 Nick Maybury о Скотте Вэйленде

6 янв 2016 : 		 Вторая жена Скотта Вэйленда подала документы в суд

29 дек 2015 : 		 CHRIS CORNELL о Скотте Вэйленде

24 дек 2015 : 		 По словам вдовы, Скот Вэйленд много пил

22 дек 2015 : 		 Музыканты STONE TEMPLE PILOTS почтили память Скота Вэйленда

21 дек 2015 : 		 Барабанщик SEVENDUST о Скотте Вэйленде

21 дек 2015 : 		 Против басиста группы THE WILDABOUTS не будут выдвинуты обвинения

19 дек 2015 : 		 Скотт Вэйленд скончался от передозировки

16 дек 2015 : 		 Песни с участием Скотта Вэйленда резко взлетели в чартах

16 дек 2015 : 		 Лидер MEGADETH: «Я говорил Скотту Вэйленду держаться от героина подальше»

16 дек 2015 : 		 NIKKI SIXX о Скотте Вэйленде

15 дек 2015 : 		 BILL WARD почтил память Скотта Вэйленда

15 дек 2015 : 		 Вокалист FILTER о Скотте Вэйленде

14 дек 2015 : 		 SAINT ASONIA почтили память Скотта Вэйленда

13 дек 2015 : 		 CANDLEBOX почтили память Скотта Вэйленда

13 дек 2015 : 		 TRAPT почтили память Скотта Вэйленда

11 дек 2015 : 		 Вокалист STAIND почтил память Скотта Вэйленда

11 дек 2015 : 		 Музыканты SHINEDOWN почтили память Скотта Вэйленда

10 дек 2015 : 		 LIFE OF AGONY почтили память Скотта Вэйленда

10 дек 2015 : 		 Гитарист EXTREME почтил память Скотта Вэйленда

10 дек 2015 : 		 Бывшая жена Скотта Вэйленда: «Не возвеличивайте эту трагедию»

10 дек 2015 : 		 MATT SORUM о Скотте Вэйланде
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|||| сегодня

В работе байопик о Скотте Уайланде



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По сообщению The Hollywood Reporter, в настоящее время идёт работа о Скотте Уайланде, основой для которого станут воспоминания вокалиста — "Not Dead & Not For Sale".

SCOTT WEILAND Biopic In The Works



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

jesus666


1 июл 2021, 11:29		Хорший вокалер был

Hellg


1 июл 2021, 12:18		Недавно пересматривал их выступление на Rolling Rock Town Fair в 2001 году в Пенсильвании. Это просто чума!


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