Кавер-версия Джона Леннона от Скотта Уайланда



21 октября состоится выход переиздания альбома кавер-версий Скотте Уайланда "The Most Wonderful Time Of The Year", в которое войдет четыре ранее нереализованных композиции: кавер-версия "Happy Xmas (War Is Over)" и три иных варианта "White Christmas", "Winter Wonderland" и "Have Yourself A Merry Little Christmas".



Трек-лист:



Side A



01. Happy Xmas (War Is Over) *

02. The Christmas Song

03. I'll Be Home For Christmas

04. White Christmas

05. Silent Night

06. It's The Most Wonderful Time Of The Year

07. What Child Is This?



Side B



01. Winter Wonderland

02. Have Yourself A Merry Little Christmas

03. Happy Christmas And Many More

04. O Holy Night

05. White Christmas - Lavish Studio Rehearsal *

06. Winter Wonderland - Lavish Studio Rehearsal*

07. Have Yourself A Merry Little Christmas - Lavish Studio Rehearsal *



* previously unreleased







