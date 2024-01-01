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Вдова Скотта Уайланда: «Передоза не было»



Jamie Wachtel Weiland в недавнем интервью Appetite For Distortion обсудила наследие мужа:



«Мне кажется, что ему не досталось ни похвалы, ни уважения, ни признания, которых он безусловно заслуживает. Мне кажется, что когда он умер, все говорили, что это трагедия, но, конечно же, он умер от передозировки, а он, б$$$ь, не употреблял наркотики, и я пыталась донести эту мысль. Это не так. Поскольку в его организме были наркотики, коронеру пришлось признать это передозировкой. Но правда в том, что Скотт умер, потому что магистральная артерия в его левом желудочке была закупорена на 95 процентов. Это произошло из-за 10 лет употребления героина, из-за того, что он всю взрослую жизнь курил сигареты. Его сердце остановилось. Были ли в его организме следы наркотиков? Да. Знала ли я, что он употребляет? Нет, не знала, потому что он лгал мне, потому что я ловила его раньше, и это всегда вызывало ссору, и я была в ярости на него. И чтобы он делал все это, но еще и врал мне об этом... Помню, я даже беседовала с коронером в Миннесоте, когда все случилось, и спрашивала: "Как он мог снова врать мне об этом? И коронер был настолько добр. Он сказал: "Я думаю, он просто не хотел вас разочаровывать". Но, да, я очень хочу уточнить, что это была не передозировка. Он не употреблял героин. У него не было передозировки наркотиками. Его сердце остановилось, потому что его сердце подверглось такому насилию из-за предыдущего употребления наркотиков в его жизни, курения и злоупотребления алкоголем».







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