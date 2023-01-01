9 июл 2023



Портрет Скотта Уайланда выставлен на продажу



Jamie Wachtel Weiland опубликовала несколько рисунков из альбома для зарисовок, включая автопортрет Скотта и написала:



«Наткнулась на это сокровище, собирая вещи в моей студии... мой альбом для зарисовок, который попал в руки Скотту Вейланду. Рисунок на обложке, а также его автопортрет и рисунок меня внутри, сделанные в 2015 году. Я расстаюсь с этим альбомом, и это вызывает у меня грусть, но и радость, зная, что кто-то будет дорожить этой очень редкой вещью. Кроме того, у меня есть мои воспоминания, и всегда будут. Альбом выставлен на моем сайте www.jamieweiland.bigcartel.com #love #art #sketchbook #selfportrait»







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