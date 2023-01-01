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*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 48
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 41
*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 40
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 35
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 25
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Scott Weiland

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9 июл 2023 : 		 Портрет Скотта Уайланда выставлен на продажу

3 апр 2023 : 		 Переиздание SCOTT WEILAND весной

2 окт 2022 : 		 Кавер-версия Джона Леннона от Скотта Уайланда

1 июл 2021 : 		 В работе байопик о Скотте Уайланде

15 сен 2017 : 		 Дети Скотта Вэйленда подали иск

2 мар 2016 : 		 Выходит книга о Скотте Вэйленде

3 фев 2016 : 		 Бывшая жена Скотта Вэйленда пыталась забрать гитару

25 янв 2016 : 		 Nick Maybury о Скотте Вэйленде

6 янв 2016 : 		 Вторая жена Скотта Вэйленда подала документы в суд

29 дек 2015 : 		 CHRIS CORNELL о Скотте Вэйленде

24 дек 2015 : 		 По словам вдовы, Скот Вэйленд много пил

22 дек 2015 : 		 Музыканты STONE TEMPLE PILOTS почтили память Скота Вэйленда

21 дек 2015 : 		 Барабанщик SEVENDUST о Скотте Вэйленде

21 дек 2015 : 		 Против басиста группы THE WILDABOUTS не будут выдвинуты обвинения

19 дек 2015 : 		 Скотт Вэйленд скончался от передозировки

16 дек 2015 : 		 Песни с участием Скотта Вэйленда резко взлетели в чартах

16 дек 2015 : 		 Лидер MEGADETH: «Я говорил Скотту Вэйленду держаться от героина подальше»

16 дек 2015 : 		 NIKKI SIXX о Скотте Вэйленде

15 дек 2015 : 		 BILL WARD почтил память Скотта Вэйленда

15 дек 2015 : 		 Вокалист FILTER о Скотте Вэйленде

14 дек 2015 : 		 SAINT ASONIA почтили память Скотта Вэйленда

13 дек 2015 : 		 CANDLEBOX почтили память Скотта Вэйленда

13 дек 2015 : 		 TRAPT почтили память Скотта Вэйленда

11 дек 2015 : 		 Вокалист STAIND почтил память Скотта Вэйленда

11 дек 2015 : 		 Музыканты SHINEDOWN почтили память Скотта Вэйленда

10 дек 2015 : 		 LIFE OF AGONY почтили память Скотта Вэйленда
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|||| 9 июл 2023

Портрет Скотта Уайланда выставлен на продажу



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Jamie Wachtel Weiland опубликовала несколько рисунков из альбома для зарисовок, включая автопортрет Скотта и написала:

«Наткнулась на это сокровище, собирая вещи в моей студии... мой альбом для зарисовок, который попал в руки Скотту Вейланду. Рисунок на обложке, а также его автопортрет и рисунок меня внутри, сделанные в 2015 году. Я расстаюсь с этим альбомом, и это вызывает у меня грусть, но и радость, зная, что кто-то будет дорожить этой очень редкой вещью. Кроме того, у меня есть мои воспоминания, и всегда будут. Альбом выставлен на моем сайте www.jamieweiland.bigcartel.com #love #art #sketchbook #selfportrait»




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