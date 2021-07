все новости группы







16 июл 2021 : Новый альбом RAVENOUS выйдет осенью



Новый альбом RAVENOUS выйдет осенью



RAVENOUS выпустят новую работу, получившую название Hubris, двадцать второго октября на Feast Beast Records:



"Carnage In Carthage"

"Astral Elixir"

"Son Of Storms"

"Die 1000 Deaths"

"Bridgeburner"

"The Alder Queen"

"March Of Hunger"

"Claw Is The Law"

"Onwards & Upwards"

"…Of Beasts And Faust"



Japanese Version Exclusives



"Cakaw Te Partiro"

"一瞬千撃"







