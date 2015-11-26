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Ravenous

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Новый альбом RAVENOUS выйдет осенью



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RAVENOUS выпустят новую работу, получившую название Hubris, двадцать второго октября на Feast Beast Records:

"Carnage In Carthage" 
"Astral Elixir" 
"Son Of Storms" 
"Die 1000 Deaths" 
"Bridgeburner" 
"The Alder Queen"
"March Of Hunger" 
"Claw Is The Law" 
"Onwards & Upwards" 
"…Of Beasts And Faust" 

Japanese Version Exclusives

"Cakaw Te Partiro" 
"一瞬千撃"

Calgary's RAVENOUS Announce New Album, Hubris, Due In October



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