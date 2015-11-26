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Новый альбом RAVENOUS выйдет осенью
RAVENOUS выпустят новую работу, получившую название Hubris, двадцать второго октября на Feast Beast Records:
"Carnage In Carthage"
"Astral Elixir"
"Son Of Storms"
"Die 1000 Deaths"
"Bridgeburner"
"The Alder Queen"
"March Of Hunger"
"Claw Is The Law"
"Onwards & Upwards"
"…Of Beasts And Faust"
Japanese Version Exclusives
"Cakaw Te Partiro"
"一瞬千撃"
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