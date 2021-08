6 авг 2021



Новая песня RAVENOUS



RAVENOUS представили анимированное видео на | 一瞬千撃 и “Die 1,000 Deaths”. Этот трек взят из нового альбома Hubris, выход которого намечен на 22 октября на Feast Beast Records:



"Carnage In Carthage"

"Astral Elixir"

"Son Of Storms"

"Die 1000 Deaths"

"Bridgeburner"

"The Alder Queen"

"March Of Hunger"

"Claw Is The Law"

"Onwards & Upwards"

"…Of Beasts And Faust"







просмотров: 95