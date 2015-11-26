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Ravenous

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|||| 6 авг 2021

Новая песня RAVENOUS



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RAVENOUS представили анимированное видео на | 一瞬千撃 и “Die 1,000 Deaths”. Этот трек взят из нового альбома Hubris, выход которого намечен на 22 октября на Feast Beast Records:

"Carnage In Carthage" 
"Astral Elixir" 
"Son Of Storms" 
"Die 1000 Deaths" 
"Bridgeburner" 
"The Alder Queen"
"March Of Hunger" 
"Claw Is The Law" 
"Onwards & Upwards" 
"…Of Beasts And Faust" 

Exclusive: RAVENOUS Premieres English And Japanese Version Of New Single вЂњDie 1,000 DeathsвЂќ



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