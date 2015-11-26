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6 авг 2021
Новая песня RAVENOUS
RAVENOUS представили анимированное видео на | 一瞬千撃 и “Die 1,000 Deaths”. Этот трек взят из нового альбома Hubris, выход которого намечен на 22 октября на Feast Beast Records:
"Carnage In Carthage"
"Astral Elixir"
"Son Of Storms"
"Die 1000 Deaths"
"Bridgeburner"
"The Alder Queen"
"March Of Hunger"
"Claw Is The Law"
"Onwards & Upwards"
"…Of Beasts And Faust"
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