сегодня



Новое видео RAVENOUS



"Claw Is The Law", новое видео группы RAVENOUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Hubris:



"Carnage In Carthage"

"Astral Elixir"

"Son Of Storms"

"Die 1000 Deaths"

"Bridgeburner"

"The Alder Queen"

"March Of Hunger"

"Claw Is The Law"

"Onwards & Upwards"

"…Of Beasts And Faust"



Japanese Version Exclusives



"Cakaw Te Partiro"

"一瞬千撃"







+0 -0



просмотров: 134