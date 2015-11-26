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RAVENOUS планируют съёмку
RAVENOUS планируют съёмку на концертах в Эдмонтоне и Калгари по случаю выпуска нового альбома "Hubris". Позже будет выпущен концертный DVD.
«Фанаты, впервые пришедшие на концерт, могут ожидать, что наше выступление и костюмы будут сродни тому, как если бы вы пошли на концерт Queen в их первые дни в пабе, но с быстрыми риффами, взрывоопасными ритмами и большим количеством подпевок из толпы, чем вы можете себе представить! У наших фанатов есть тенденция дарить людям ощущение желанного гостя, как будто они присоединились к гигантскому серверу IRL Discord, так что все фанаты со временем становятся друзьями. Это сообщество не только укрепляет нас как группу, но и поднимает остальную индустрию, так что новички обнаружат, что они ушли с концерта с большим количеством друзей, чем пришли!»
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