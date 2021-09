9 сен 2021



Новая песня RAVENOUS



“Astral Elixir'', новая песня группы RAVENOUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Hubris, выход которого намечен на 22 октября на Feast Beast Records:



"Carnage In Carthage"

"Astral Elixir"

"Son Of Storms"

"Die 1000 Deaths"

"Bridgeburner"

"The Alder Queen"

"March Of Hunger"

"Claw Is The Law"

"Onwards & Upwards"

"…Of Beasts And Faust"







