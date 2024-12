сегодня



Вокалист COHEED AND CAMBRIA выпустил сборник кавер-версий



Вокалист/гитарист COHEED AND CAMBRIA CLAUDIO SANCHEZ представил сборник кавер-версий "Claudio Covers":



01. Just Like Heaven (THE CURE)

02. Welcome To New York (Taylor Swift)

03. Your Love (THE OUTFIELD)

04. Pompeii (BASTILLE)

05. Under The Milky Way (THE CHURCH)

06. Stumbleine (SMASHING PUMPKINS)

07. Sister Christian (NIGHT RANGER)

08. There Is A Light That Never Goes Out (THE SMITHS)







+0 -0



просмотров: 58