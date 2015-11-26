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Басист SINSAENUM критикует TMZ



Басист SINSAENUM Frédéric Leclercq раскритиковал TMZ за публикацию звонка в 911 бывшей девушки Джои Джордисона, нашедшей его тело.



«Я не слушал и отказываюсь слушать этот "эмоциональный звонок в 911". Я призываю людей делать то же самое и игнорировать его. Позор вам, @TMZ. Зачем вам это нужно? Это вернет Джоуи? Нет. Это поможет кому-то почувствовать себя лучше? Нет. Позор вам!»

























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