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Sinsaenum

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InternationalМеждународный



1 авг 2021 : 		 Басист SINSAENUM критикует TMZ

26 окт 2018 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT работает над автобиографией

12 окт 2018 : 		 Вокалист MAYHEM выступил с SINSAENUM

1 окт 2018 : 		 SINSAENUM открыли тур

28 сен 2018 : 		 SINSAENUM записали кавер-версию песни MELVINS

16 авг 2018 : 		 Видео с текстом от SINSAENUM

27 июл 2018 : 		 Новое видео SINSAENUM

29 июн 2018 : 		 Видео с текстом от SINSAENUM

19 май 2018 : 		 Новое видео SINSAENUM

12 апр 2018 : 		 Новый альбом SINSAENUM выйдет в августе

27 окт 2017 : 		 Видео с текстом от SINSAENUM

29 сен 2017 : 		 Новое видео SINSAENUM

16 сен 2017 : 		 Новый ЕР SINSAENUM выйдет осенью

20 авг 2016 : 		 Видео с текстом от SINSAENUM

13 июл 2016 : 		 Новое видео SINSAENUM

7 июн 2016 : 		 Дебютный ЕР SINSAENUM доступен для прослушивания

3 июн 2016 : 		 SINSAENUM выпустят ЕР

20 май 2016 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT и музыканты из MAYHEM, DÅÅTH, SETH и DRAGONFORCE основали SINSAENUM
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Басист SINSAENUM критикует TMZ



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Басист SINSAENUM Frédéric Leclercq раскритиковал TMZ за публикацию звонка в 911 бывшей девушки Джои Джордисона, нашедшей его тело.

«Я не слушал и отказываюсь слушать этот "эмоциональный звонок в 911". Я призываю людей делать то же самое и игнорировать его. Позор вам, @TMZ. Зачем вам это нужно? Это вернет Джоуи? Нет. Это поможет кому-то почувствовать себя лучше? Нет. Позор вам!»

JOEY JORDISON











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