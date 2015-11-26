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Sinsaenum

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|||| сегодня

Лидер SEPULTURA — о Джои Джордисоне



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Andreas Kisser в рамках одной из недавних бесед коснулся темы смерти Джои Джордисона:

«Мне посчастливилось очень тесно сотрудничать с Джои и [покойным басистом SLIPKNOT] Полом Греем над альбомом "Roadrunner United" и специальной вечеринкой, которая состоялась в 2005 году в Нью-Йорке. Мы провели две недели в Лос-Анджелесе. Это были я, Джои Джордисон, Пол Грей, Dino Cazares [FEAR FACTORY] и Roy Mayorga [STONE SOUR, SOULFLY]. И мы организовали весь концерт. Я отыграл по сути весь концерт вместе с Dino. Джои и Пол были большими фанатами SEPULTURA; они знали о группе всё. Мы даже изменили концовку песни "Roots" по предложению Джои. [Он сказал: "Мне нравится эта часть в конце, которая очень медленная. Но она слишком короткая. Давайте сделаем её длиннее"]. И мы это сделали. Так что это очень особенная версия "Roots", конечно, мы собрали всех. Это была последняя песня шоу, представляющая весь исторический смысл SEPULTURA и Roadrunner. И очень особенная версия из-за него — потому что он хотел внести это изменение. Так и получилось.

С Полом тоже — мы даже говорили о том, чтобы сделать что-то вместе, специальный проект. Он был в моей группе HAIL!, со мной, Tim'ом "Ripper'ом" Owens'ом [JUDAS PRIEST] и Paul'ом Bostaph'ом [SLAYER]. Но это было в ту неделю, когда он умер. Он репетировал, чтобы мы собрались и поехали в тур по Европе. Так что мы уже вроде как работали вместе над чем-то. И HAIL! — это первое, с чего мы начали. И, к сожалению, ничего не получилось.

Они были слишком молоды, чтобы умереть. Это просто шокирует. Они были такими креативными, такими приятными людьми, такими милыми, с ними было так легко работать — отличные идеи и так далее. Как я уже сказал, мы провели две недели вместе в Лос-Анджелесе, потом поехали в Нью-Йорк, а потом вместе джемовали на этом фантастическом шоу. И мы несколько раз встречались друг с другом в дороге.

Да, я соболезную всем участникам Knotfest, фанатам SLIPKNOT и всем причастным. Это большая потеря для всех нас. Но у меня навсегда останутся прекрасные воспоминания о них. И это фантастический дуэт».



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