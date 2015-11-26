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Основатель SINSAENUM — о причинах смерти Джои Джордисона



Два месяца назад Frédéric Leclercq поговорил с Impact — это интервью недавно появилось в свободном доступе и в нём, в частности, Frédéric ответил на вопрос о том, знает ли он причину смерти Джои Джордисона:



«Не мне это обсуждать. Конечно, я знаю. Я просто говорю, что это не моё право. В тот момент семья попросила о конфиденциальности, и я уважаю это. Это просто очень печально».



Когда его спросили, как бы он охарактеризовал наследие Джордисона, Frédéric, бывший участник DRAGONFORCE, который сейчас играет на бас-гитаре в KREATOR, ответил:



«Для меня он был больше, чем музыкант. Для меня он был прежде всего другом. Я потерял друга, которому было всего 46 лет, и это больно. Он был потрясающим музыкантом, не только барабанщиком, он ещё писал потрясающие песни. И нам посчастливилось играть вместе. Это было здорово.



Я создал SINSAENUM. Он связался со мной. Мы искали барабанщика. Всё встало на свои места. Он придумал название [сочетание слов "sin" и "insane"]. Последние концерты он играл с нами; это последнее, что он сделал.



У меня есть колонка в японском журнале Young Guitar, и вчера я занимался ей, набирал текст, и я просто вспомнил, что последней песней, которую он когда-либо играл, была песня [SINSAENUM] "My Swan Song", и я полагаю, что это название... И это песня, которую он по-настоящему любил. Я помню, что он сказал: "Да". Он что-то чувствовал в ней. Поэтому немного странно думать об этом сейчас. Поэтому я слушаю эту песню снова и снова.



Я всё ещё переживаю тот факт, что его больше нет».







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