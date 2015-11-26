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Sinsaenum

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Monte Conner, подписавший контракт со SLIPKNOT, о Джои



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Monte Conner, подписавший контракт SLIPKNOT с Roadrunner Records, почтил память Джои Джордисона в специальном эссе для Variety, небольшие выдержки из которого приведены ниже.

«Джои Джордисон был одним из самых талантливых музыкантов, с которыми мне довелось работать. Поклонники знают его за взрывной, бескомпромиссный стиль игры на барабанах, но многие не подозревают, что он также был талантливым автором песен, аранжировщиком и гитаристом, который понимал искусство создания потрясающих припевов и цепляющих мелодий. Вместе с басистом группы, Полом Греем (который умер в 2010 году), Джои написал большую часть музыки группы, а вокалист Corey Taylor добавил незабываемые тексты, которые нашли отклик у "Maggots", — так группа называла своих поклонников».

Кроме того, Conner вспомнил свою первую встречу с Джордисоном:

«Он не только обладал обширными знаниями в области экстремального и андеграундного хэви-металла, но и был энциклопедией по всем вопросам, касающимся Roadrunner Records. Он хотел поговорить о DEICIDE, OBITUARY, SUFFOCATION, SEPULTURA и всех своих любимых группах на лейбле, а также услышать несколько инсайдерских историй. Он знал о составе и истории Roadrunner столько же, сколько и я, если не больше, — а я работал на лейбле с 1987 года».

В заключение Monte, который в настоящее время является вице-президентом по работе с артистами в Nuclear Blast Records, сказал:

«Джои был поистине новаторским персонажем, которого будет очень не хватать поклонникам металла во всём мире. Мне невероятно повезло, что я был частью его слишком короткого, но такого судьбоносного пути».

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JOEY JORDISON Remembered By ROADRUNNER A&R Executive Who Signed SLIPKNOT



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

HELLECTOR


5 авг 2021, 11:08		Самое интересное в статье вот это:

Monte Conner, подписавший контракт SLIPKNOT с Roadrunner Records, в настоящее время является вице-президентом по работе с артистами в Nuclear Blast Records

olly71


5 авг 2021, 11:13		Ну а чего тут удивительного ? Карьерный рост . Nuclear Blast самый крупный в мире метал лейбл и значит доходы и зарплаты там самые большие а Roadrunner уже при смерти лет десять.

Svarg_1349


5 авг 2021, 15:09		Сейчас Slipknot запишут последний альбом для Roadrunner Records и там вообще все станет дико печально. Даже Code Orange положения не спасут скорее всего.

gravitgroove


5 авг 2021, 17:55		Roadrunner Records - одно название сейчас, их же выкупили давно. Выкупи их "Дисней" какие - нибудь, то там вообще бы не осталось тех, кто пеpегpужает гитаpу.


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