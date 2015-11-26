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Monte Conner, подписавший контракт со SLIPKNOT, о Джои



Monte Conner, подписавший контракт SLIPKNOT с Roadrunner Records, почтил память Джои Джордисона в специальном эссе для Variety, небольшие выдержки из которого приведены ниже.



«Джои Джордисон был одним из самых талантливых музыкантов, с которыми мне довелось работать. Поклонники знают его за взрывной, бескомпромиссный стиль игры на барабанах, но многие не подозревают, что он также был талантливым автором песен, аранжировщиком и гитаристом, который понимал искусство создания потрясающих припевов и цепляющих мелодий. Вместе с басистом группы, Полом Греем (который умер в 2010 году), Джои написал большую часть музыки группы, а вокалист Corey Taylor добавил незабываемые тексты, которые нашли отклик у "Maggots", — так группа называла своих поклонников».



Кроме того, Conner вспомнил свою первую встречу с Джордисоном:



«Он не только обладал обширными знаниями в области экстремального и андеграундного хэви-металла, но и был энциклопедией по всем вопросам, касающимся Roadrunner Records. Он хотел поговорить о DEICIDE, OBITUARY, SUFFOCATION, SEPULTURA и всех своих любимых группах на лейбле, а также услышать несколько инсайдерских историй. Он знал о составе и истории Roadrunner столько же, сколько и я, если не больше, — а я работал на лейбле с 1987 года».



В заключение Monte, который в настоящее время является вице-президентом по работе с артистами в Nuclear Blast Records, сказал:



«Джои был поистине новаторским персонажем, которого будет очень не хватать поклонникам металла во всём мире. Мне невероятно повезло, что я был частью его слишком короткого, но такого судьбоносного пути».









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