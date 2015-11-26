Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SEPULTURA: «Еда из мяса — просто мусор!» 105
*Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN 41
*Новая песня IRON MAIDEN 40
*Новая песня EXODUS 31
*Новая песня ANETTE OLZON 29
[= ||| все новости группы



*

Sinsaenum

*
Страна
InternationalМеждународный



23 авг 2021 : 		 Музыканты SINSAENUM — о Джои

5 авг 2021 : 		 Monte Conner, подписавший контракт со SLIPKNOT, о Джои

3 авг 2021 : 		 Лидер SEPULTURA — о Джои Джордисоне

1 авг 2021 : 		 Басист SINSAENUM критикует TMZ

26 окт 2018 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT работает над автобиографией

12 окт 2018 : 		 Вокалист MAYHEM выступил с SINSAENUM

1 окт 2018 : 		 SINSAENUM открыли тур

28 сен 2018 : 		 SINSAENUM записали кавер-версию песни MELVINS

16 авг 2018 : 		 Видео с текстом от SINSAENUM

27 июл 2018 : 		 Новое видео SINSAENUM

29 июн 2018 : 		 Видео с текстом от SINSAENUM

19 май 2018 : 		 Новое видео SINSAENUM

12 апр 2018 : 		 Новый альбом SINSAENUM выйдет в августе

27 окт 2017 : 		 Видео с текстом от SINSAENUM

29 сен 2017 : 		 Новое видео SINSAENUM

16 сен 2017 : 		 Новый ЕР SINSAENUM выйдет осенью

20 авг 2016 : 		 Видео с текстом от SINSAENUM

13 июл 2016 : 		 Новое видео SINSAENUM

7 июн 2016 : 		 Дебютный ЕР SINSAENUM доступен для прослушивания

3 июн 2016 : 		 SINSAENUM выпустят ЕР

20 май 2016 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT и музыканты из MAYHEM, DÅÅTH, SETH и DRAGONFORCE основали SINSAENUM
| - |

|||| 23 авг 2021

Музыканты SINSAENUM — о Джои



*
zoom
*
* *
Участники SINSAENUM опубликовали сообщение о смерти Джои Джордисона:

«Мы глубоко опечалены потерей нашего друга и брата Джои Джордисона. Он, безусловно, был одним из самых влиятельных барабанщиков в жанре, полностью переписав историю игры на ударных в металле, и для нас было большой честью разделить с ним даже малую часть всего этого. Он привносил в музыку то, чего не мог привнести ни один другой музыкант, а его любовь и страсть к музыке были непревзойдёнными в мире изнеженных артистов.

Для нас Джои был семьёй, и как семья мы спорили, плакали, но в основном смеялись и глубоко заботились друг о друге. Его публичный образ был серьёзным, со злобной внешностью, но у него было огромное сердце, и нам повезло, что мы смогли увидеть его более мягкую сторону. У Джои тоже были свои демоны, и нет ничего больнее, чем знать, что мы сделали всё возможное, чтобы помочь, но не смогли достучаться до него. Он никогда не считал себя лучше других и делал всё возможное, чтобы поставить всё и всех выше своих собственных нужд.

Мы от всего сердца переживаем за его бывшую девушку Аманду, за его семью и за настоящих друзей, которые заботились о нём.

И хотим сказать спасибо всем нашим поклонникам и друзьям, которые связались с нами в это скорбное время.

Учитывая всё это, двигаться дальше будет сначала трудно, особенно потому, что мы уже начали писать новый альбом, но мы будем упорно продолжать, и будем чтить его наследие во всём, что мы будем делать дальше. Следующая пластинка будет посвящена его памяти, ведь именно этого хотел бы Джои.

"Hails, and Horns", как сказал бы Джои. Мы скучаем по тебе, Jsaenum, и будем любить тебя вечно».

JOEY JORDISON



Like!+2Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Svarg_1349


23 авг 2021, 14:50		"У Джои тоже были свои демоны, и нет ничего больнее, чем знать, что мы сделали всё возможное, чтобы помочь, но не смогли достучаться до него"

На что они намекают интересно. Меня еще тогда в фекйсбуке смутило это предложение.

xRReth


23 авг 2021, 16:42		А не похрен ли. От боли и осознания собственной неполноценности крыша может поехать в любую сторону. Депрессия, агрессия, бухло, мало ли что. Всё уже, поздно об этом думать


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 640

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом