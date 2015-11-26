23 авг 2021



Музыканты SINSAENUM — о Джои



Участники SINSAENUM опубликовали сообщение о смерти Джои Джордисона:



«Мы глубоко опечалены потерей нашего друга и брата Джои Джордисона. Он, безусловно, был одним из самых влиятельных барабанщиков в жанре, полностью переписав историю игры на ударных в металле, и для нас было большой честью разделить с ним даже малую часть всего этого. Он привносил в музыку то, чего не мог привнести ни один другой музыкант, а его любовь и страсть к музыке были непревзойдёнными в мире изнеженных артистов.



Для нас Джои был семьёй, и как семья мы спорили, плакали, но в основном смеялись и глубоко заботились друг о друге. Его публичный образ был серьёзным, со злобной внешностью, но у него было огромное сердце, и нам повезло, что мы смогли увидеть его более мягкую сторону. У Джои тоже были свои демоны, и нет ничего больнее, чем знать, что мы сделали всё возможное, чтобы помочь, но не смогли достучаться до него. Он никогда не считал себя лучше других и делал всё возможное, чтобы поставить всё и всех выше своих собственных нужд.



Мы от всего сердца переживаем за его бывшую девушку Аманду, за его семью и за настоящих друзей, которые заботились о нём.



И хотим сказать спасибо всем нашим поклонникам и друзьям, которые связались с нами в это скорбное время.



Учитывая всё это, двигаться дальше будет сначала трудно, особенно потому, что мы уже начали писать новый альбом, но мы будем упорно продолжать, и будем чтить его наследие во всём, что мы будем делать дальше. Следующая пластинка будет посвящена его памяти, ведь именно этого хотел бы Джои.



"Hails, and Horns", как сказал бы Джои. Мы скучаем по тебе, Jsaenum, и будем любить тебя вечно».







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