GUERNICA MANCINI на Golden Robot Records

GUERNICA MANCINI, известная как вокалистка THUNDERMOTHER, заключила контракт с Golden Robot Records.
«Сделать что-то совершенно свое, созданное только мной, — это то, о чем я мечтала с самого раннего детства. Это страшно, но в то же время так интересно и весело! Я чувствую себя очень счастливой, получив такую возможность. Больше всего я рада, что мои коллеги по группе THUNDERMOTHER поддерживают меня и радуются за меня. Так что теперь пусть начнется сольное путешествие Guernica!»
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