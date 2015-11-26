17 авг 2021



GUERNICA MANCINI на Golden Robot Records



GUERNICA MANCINI, известная как вокалистка THUNDERMOTHER, заключила контракт с Golden Robot Records.



«Сделать что-то совершенно свое, созданное только мной, — это то, о чем я мечтала с самого раннего детства. Это страшно, но в то же время так интересно и весело! Я чувствую себя очень счастливой, получив такую возможность. Больше всего я рада, что мои коллеги по группе THUNDERMOTHER поддерживают меня и радуются за меня. Так что теперь пусть начнется сольное путешествие Guernica!»

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