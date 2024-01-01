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*Новое видео DREAM THEATER 22
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
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Guernica Mancini

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GUERNICA MANCINI: «Я горжусь, что меня уволили из THUNDERMOTHER»



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GUERNICA MANCINI в недавнем интервью поделилась информацией о том, как создавались THE GEMS:

«THE GEMS начались в январе 2023 года, и это было результатом того, что меня уволили из THUNDERMOTHER, а остальные участники группы ушли из-за моего увольнения».

На вопрос, почему ее уволили из THUNDERMOTHER, она ответила:

«О, есть миллион причин, но я бы сказала, что первая — это то, что гитаристка меня ненавидит [смеется], мы с ней полярно противоположные люди. И я всегда вроде как противостояла ей; я не принимала ее гадости, и это было похоже на постоянную волну оскорблений.

Честно говоря, я ничего не стыжусь, и с самого первого дня я была честна, потому что мне нечего стыдиться. Я даже горжусь тем, что меня уволили, потому что мне кажется, что это практически почетный знак. Это значит, что я очень хороший человек, потому что я не первая, с кем такое случилось. Мы были шестым составом, который уволили. И теперь мы дружим со всеми бывшими участниками группы, бывшими «Thundermothers»... [У нас есть] свое маленькое сообщество пострадавших, и мы открыты, что когда придет время сменить состав, мы готовы с распростертыми объятиями ждать их и прекрасно понимаем, через что им придется пройти».




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