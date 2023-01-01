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Guernica Mancini

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GUERNICA MANCINI: «Я не была счастлива в группе, но вынесла уроки»



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В рамках недавней беседы с бывшей вокалисткой THUNDERMOTHER GUERNICA MANCINI у неё спросили, когда у неё появилось ощущение, что что-то идёт не так, на что она ответила:

«На этот вопрос сложно ответить. Я бы сказала так: для меня так толком ничего и не случилось. И это были шесть трудных лет. Но несмотря на это, я ни о чём не жалею. У меня по-прежнему был потрясающий опыт с группой. И я бы ничего не вернула назад, потому что я выросла и стала той певицей, которой являюсь. И в этом есть много положительных моментов. Так что несмотря на то, что это была очень ухабистая дорога, я всё равно считаю, что она была замечательной. Потому что она многому меня научила, и я выросла как человек.

Когда вы проходите через что-то тяжёлое и трудное для вас, вы можете либо извлечь из этого уроки, либо попытаться использовать это в позитивных целях. И я стремлюсь именно к этому».

На вопрос ведущего, реально ли она была несчастлива в течение шести лет, Mancini сказала:

«Не на сто процентов несчастна. Были и взлёты, и падения. Безусловно я задавалась вопросом, почему моя мечта заниматься музыкой и всем тем, что я так люблю и чем так дорожу, должна была быть такой трудной. Но я всегда считала, что это, вероятно, цена, которую приходится платить за то, что ты получаешь подобный опыт или что-нибудь ещё. Но я думаю, что это не обязательно должно быть так. Но, как и в жизни, ничто не может быть всё время счастливым и цветущим. Ты проходишь через всё. Это нормально».




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