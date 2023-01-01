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GUERNICA MANCINI: «Я была удивлена, что меня выгнали из THUNDERMOTHER



GUERNICA MANCINI в рамках недавней беседы ответила на вопрос о том, как она узнала, что ее выгнали из THUNDERMOTHER:



«Я была ошеломлена. Как будто я участвую в эпизоде гребаного "Выжившего". [Смеется].



Я получила электронное письмо [извещающее меня о том, что я больше не в группе]. Я предчувствовала, что это случится, потому что за неделю до этого [Filippa] удалила меня со всех наших аккаунтов в социальных сетях. И я подумала, что нас взломали. Я написала группе, типа: "Девочки, мне кажется, нас взломали. Я не могу зайти ни в нашу электронную почту, ни в Instagram — ни в один из аккаунтов"».



На вопрос, были ли у Filippa какие-то проблемы с живым выступлением Guernica или с тем, что она делала на сцене, Mancini ответила:



«Нет, это не то, о чем я... никакой информации я не получала. Я полагаю, что вы не можете пожаловаться на мое выступление или вокал, потому что я всегда выкладываюсь на все сто. И если у вас есть проблемы с этим, я нахожу это странным, учитывая, что это то, за что люди действительно любят и уважают группу. Так что я считаю, что это было бы странно».



Уточнив, что причины разрыва были "на сто процентов личными", Guernica рассказала, что "многое происходило за моей спиной, и я узнала об этом последней... Например, за моей спиной проходили встречи, на которых пытались убедить моих товарищей по группе, что я ужасный человек, что я такая, какой я не являюсь".



Когда интервьюер заметил, что все девушки из THUNDERMOTHER выглядели так, будто они "очень хорошо ладят", во время тура SCORPIONS по Северной Америке прошлой осенью, то Guernica сказала:



«Я заслуживаю номинации на "Оскар" за свою актерскую игру. [Смеется]»



По её словам, она по-прежнему "очень близка" с Emlee и Mona.



«Мы на самом деле очень хорошие друзья, и это лучшая часть моего пребывания в THUNDERMOTHER. Я и Emlee, она фактически одна из моих лучших подруг. И Mona тоже стала очень хорошей подругой. У нас взаимное уважение и схожая трудовая этика, и мы хотим одного и того же. Мы просто работаем вместе. Я просто уверена, что это очень здорово и позитивно, что мы есть друг у друга, что мы все чувствуем одно и то же, и у нас у всех был одинаковый опыт и причины, по которым мы не смогли нормально ощущать себя в группе».



На вопрос о том, как Emlee и Mona узнали, что Guernica увольняют из THUNDERMOTHER, Mancini сказала:



«[Filippa] провела тайную встречу за моей спиной. Она просто сказала девочкам: "Я хочу уволить Guernica, и у меня уже есть новая вокалистка". А девочки такие: "Воу. Подождите. Подождите секунду. Мы на это не подписывались. И мы думали, что у нас в группе демократия", потому что так нам говорили, и так мы все и делали". Так что они были шокированы».



Guernica продолжила, что Mona будет играть на гитаре в их новой группе, а басист(ка) в проект будет добавлен(а), как только придет время выступать на концертах.







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