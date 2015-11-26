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Вокалист SMILE EMPTY SOUL отказывается играть на площадках, требующих вакцинации



SMILE EMPTY SOUL объявили о планах отказаться от ряда концертов, площадки которых требуют обязательной вакцинации от поклонников.



Гитарист группы, Sean Danielsen написал:



«Привет, ребята, я просто хотел сообщить вам, что мы отменим пару концертов в связи с требованиями к вакцинам.



Я на 100 % выступаю за свободу, и медицинская свобода особенно важна для меня. Я считаю, что вы должны получить вакцину, если хотите, но не должны колоть её, если не хотите.



Я ни секунды не сомневаюсь, что моя крошечная группа может что-то изменить в эти странные времена, но я не хочу быть причиной того, что хотя бы один человек получит медицинскую процедуру, которая ему неприятна, особенно когда общепринятая наука говорит, что вакцина не предотвращает передачу вируса, и даже кажется, что вакцинированные люди несут более высокую вирусную нагрузку, чем те, кто не вакцинирован.



Зачем наказывать определённую демографическую группу населения, если от этого нет даже пользы для здоровья? Это не по-американски в гораздо большей степени, чем я могу перечислить, и люди, которые наказывают других только потому, что они не верят в то же самое, должны долго и пристально смотреть в зеркало.



Мне жаль всех, кого разочаровала одна из этих отмен. Это совсем не то, чего мы хотим, и уж точно не то, что мы можем себе позволить, но некоторые вещи важнее денег, а я не из тех, кто продаёт то, во что верит, за деньги.



Я уверен, что за этот пост я получу кучу лютой ненависти от киберхулиганов со всего мира, но я чувствую, что многие из вас слишком одержимы страхом, чтобы увидеть, что свободы сейчас лишают наше общество, и если свобода уходит, она уходит навсегда.



Я больше всего на свете хочу, чтобы моя дочь выросла с теми же свободами, которыми пользовался я, но мир быстро меняется, и это не сулит ничего хорошего ни нам, ни следующим поколениям.



Я призываю всех вас, привитых или нет, осознать, что право человека выбирать, что происходит с его собственным телом, — это нечто гораздо большее, чем эта ситуация, и то, что происходит сейчас, создаст прецедент для будущего. Дайте тиранам возможность захватить власть в чрезвычайной ситуации, и они будут создавать чрезвычайные ситуации, чтобы захватить власть. Я призываю всех отстаивать свободу в первую очередь, независимо от того, какую позицию вы занимаете по вопросу о данной вакцине.



Я не буду участвовать в спорах, оставленных в комментариях к этому посту, поскольку я сказал то, что хотел сказать, и я не ищу конфликта.



Я придерживаюсь собственного мнения практически 100 % времени, потому что люди в наше время очень конфликтны, но я хотел бы объяснить, почему некоторые из этих шоу будут исключены из нашего расписания в будущем. Пока есть только пара концертов в октябре, которые пострадали, но я ожидаю, что и другие наши осенние концерты последуют за ними... Посмотрим, и я буду держать вас в курсе».







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